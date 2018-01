Vice de Alckmin reafirma críticas a Lula O candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo tucano Geraldo Alckmin, senador José Jorge (PFL-PE), distribuiu uma nota à imprensa, na qual reafirma as críticas que fez ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o senador disse que Lula "não trabalha, viaja e bebe muito." Na nota, Jorge acrescenta que, além disso, "aqueles que Lula trata como companheiros são qualificados pelo procurador-geral da República como uma organização criminosa." Em resposta às críticas do senador do PFL, Lula afirmara hoje, no Recife, que falta caráter à oposição. José Jorge, comentando essa resposta, acusou o presidente de ter feito "mais um discurso sem comedimento". O senador ironizou a afirmação "este metalúrgico tem caráter", feita por Lula. Disse que o comportamento do presidente é "mercurial" e acompanha o movimento solar: "Quando o tempo esquenta, ele abandona o ´Lulinha paz e amor´ para encarnar o presidente soberbo." José Jorge ironizou também a afirmação de Lula de que quer "é mostrar mais trabalho. "O presidente gosta mesmo é de voar no Aerolula e discursar sobre as melhores coisas do planeta que aconteceram ou acontecem, todas, em sua gestão."