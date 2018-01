Vice acha útil nome do mercado na Fazenda O vice-presidente Michel Temer avalia, em entrevista ao Estado, que o perfil da nova equipe econômica deverá cuidar da indústria e do comércio. Ele afirma que se o nome do novo ministro tiver o respeito do mercado financeiro, será muito útil para o governo. Temer, que é presidente nacional do PMDB, acredita que a presidente Dilma Rousseff observará o tamanho do partido na formação do novo governo.