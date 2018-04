Viana revela gastos de R$ 56 mil com saúde em 10 anos Um dia depois de pagar a conta do telefone celular do Senado que emprestou para sua filha levar em viagem ao México, o senador Tião Viana (PT-AC) foi hoje à tribuna revelar seus gastos com despesas médicas e odontológicas desde 1999, quando foi eleito senador pela primeira vez. Em dez anos, ele gastou R$ 56.119,73 com saúde e dentista - só em 2007 foram gastos R$ 40.980,00, ano em que Tião se submeteu a uma cirurgia para retirada de um tumor no nariz. Em 2008, o Senado gastou R$ 59 milhões com saúde, 126% a mais do que em 2004.