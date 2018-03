Viana reage a jogo do PMDB e acusa Múcio de 'desleal'

Irritado com a fritura do PMDB e com o que chamou de "jogo duplo" no Planalto, o candidato à presidência do Senado, Tião Viana (PT-AC), fez duros ataques ao ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro. "A lealdade dele não atravessa a Praça dos Três Poderes", criticou Viana. "Ele tem insistido em posições dúbias, tem feito jogo duplo." O desabafo de Viana foi feito um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser avisado de que o PMDB vai insistir na candidatura de José Sarney (AP) ao comando do Senado e quer que o petista retire o nome do páreo. Articulador político do governo, Múcio tenta jogar água na fervura da disputa entre o PT e o PMDB e ficou contrariado com as afirmações de Viana. À tarde, inconformado com a estocada, procurou Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula, para reclamar da ?deselegância? petista. "A declaração do senador Tião Viana é de quem não me conhece", disse Múcio. "Trabalho por ele dia e noite, por orientação do presidente da República, e todos que me conhecem sabe que sou homem de uma palavra só." Coube a Carvalho intervir para pôr panos quentes na briga: telefonou para Viana e pediu a ele que mantivesse a calma e não criticasse mais o ministro. "Assumi esse compromisso e não vou mais reclamar. Também sou um homem de palavra", afirmou o senador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.