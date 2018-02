Viana quer que Justiça e PGR apurem prisão de condenados O vice-presidente do Senado, Jorge Viana (PT-AC), anunciou nesta quinta-feira, 21, que vai apresentar pedidos para que o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República (PGR) apurem se houve irregularidade na prisão do ex-presidente do PT e deputado federal licenciado José Genoino (SP), o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares, desde a sexta-feira, 15, até a transferência deles para o regime semiaberto. Os mandados de prisão foram expedidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do processo, ministro Joaquim Barbosa.