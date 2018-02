Viana faz proposta para evitar paralisação de obras

Atualmente, o TCU apresenta um relatório à comissão, enumerando as obras que deveriam ser paralisadas, que normalmente decide seguir o documento do tribunal. Agora, o governo poderá ponderar e tentar evitar o bloqueio de recursos para as obras ao fazer um contraponto do documento do TCU.

Essa medida tem como objetivo diminuir o mal-estar causado pelo governo ao encaminhar um projeto de LDO que possuía um dispositivo para dificultar a paralisação de obras irregulares e criando um embate público com o TCU. O entendimento era de que a União estava tirando do Congresso a palavra final sobre a paralisação ou não de uma obra.

No ano passado, o TCU incluiu em seu relatório a paralisação de obras da Petrobras. Porém, apesar da comissão ter mantido a interrupção da obra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o texto aprovado pelos parlamentares.