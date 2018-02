Viana diz que não é candidato à sucessão de Renan Enquanto o presidente em exercício do Senado, senador Tião Viana (PT-AC), iniciava reunião com líderes partidários, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente licenciado da Casa, fazia sua mudança da residência oficial, no Lago Sul, para um apartamento funcional da quadra 309, onde moram outros senadores. Tião Viana voltou a afirmar que não é candidato à sucessão de Renan. O petista vai tentar definir com os líderes o que chamou de agenda da transparência. Ele admite inclusive a possibilidade de pôr em votação amanhã a proposta de emenda constitucional que estabelece o voto aberto para a votação de cassação de mandato de parlamentares.