Viana assume governo do AC no começo da madrugada A cerimônia de posse do governador eleito do Acre, Tião Viana (PT-AC), teve início às 0h40 (hora local). O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do Acre e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Pedro Ranzi; do prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim; do vice-governador, César Messias, e do presidente da assembleia, Edvaldo Magalhães. Os senadores Jorge Viana (PT-AC) e Aníbal Diniz (PT-AC) também estavam presentes.