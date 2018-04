Viana acusa Sarney de vazar informações O senador Tião Viana (PT-AC) responsabilizou o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), pela divulgação da informação de que sua filha usou telefone celular da Casa em viagem ao México. As declarações do petista foram dadas antes de o governo desencadear uma operação para que Viana não entrasse em atrito com Sarney. "Só posso responsabilizar o Sarney por isso. Me informaram que ele está por trás de todas essas coisas", disse Tião, que perdeu as eleições para a presidência do Senado para Sarney. "Virei um espantalho. Do jeito que a coisa está andando aqui dentro, corro risco de vida", afirmou. Para ele, o extrato da conta de celular só foi obtido porque "invadiram o meu sigilo telefônico". Depois da denúncia, Viana resolveu pagar a conta do telefone. Mas não revelou o valor.