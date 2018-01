Viagem para SC faz Lula adiar encontro com Serra Deve ficar para sexta-feira o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB). A audiência estava prevista para hoje, às 18h30, no Palácio do Planalto, mas foi adiada, em razão da viagem do presidente à Santa Catarina para sobrevoar as regiões atingidas pelas enchentes. De acordo com a nova programação, Lula retornará a Brasília às 17 horas, participará do encerramento da reunião de movimentos sociais uma hora mais tarde, despachará com o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, às 18h30, e jantará com representantes das centrais sindicais às 20 horas, na Granja do Torto. O jantar não estava agendado anteriormente.