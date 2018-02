Viagem de Tuma Jr. foi publicada no 'Diário Oficial'

BRASÍLIA - A autorização do governo para a viagem do secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, à China foi publicada no Diário Oficial da União em17 de fevereiro do ano passado. De acordo com o despacho, Tuma Júnior iria "participar de reuniões de trabalho com autoridades chinesas, em Beijing, Shangai, Xian e Guangzhou, China, no período de 17 de fevereiro a 1.º de março de 2009, incluindo o trânsito, com ônus".

Transparência

Segundo o Portal da Transparência, que divulga os gastos do governo, Tuma Júnior recebeu, nos últimos três anos, valores que chegam a R$ 110 mil em diárias de viagens que ele realizou.

Vários países

Por causa do cargo que ocupa, Tuma Júnior viajou para vários países, desde que assumiu a Secretaria Nacional de Justiça, em 2007. Ele - que é delegado de carreira da Polícia Civil de São Paulo - foi para os Estados Unidos, Suíça, Portugal, e países da América do Sul.