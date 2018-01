Viagem de Temer à Noruega vira um dos assuntos mais comentados no Twitter

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente Michel Temer chegou nesta quinta-feira, 22, à Noruega, mas não demorou a virar assunto nas redes sociais. Após gafe do peemedebista ao chamar o monarca do país de "rei da Suécia", críticas da primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, à corrupção no Brasil e protestos de ambientalistas contra Temer, sua viagem virou um dos temas mais comentados no Twitter nesta sexta-feira.

Mesmo sem hashtag, a palavra Noruega foi parar nos trending topics da rede social. Os internautas comentaram, principalmente, a confusão do presidente em relação ao monarca norueguês. "Primeiro a URSS, agora o Reino Unido da Noruega e Suécia. O necromante de impérios", escreveu um. Ele não foi o único a lembrar outra gafe do governo, que, nesta semana, publicou no site do Palácio do Planalto que o presidente estava em "partida de Brasília para a República Socialista Federativa Soviética da Rússia", quando o nome oficial do país é Federação da Rússia.

Primeiro a URSS, agora o Reino Unido da Noruega e Suécia. O necromante de impérios. — Thuintter (@groundoddity) 23 de junho de 2017

O camarada sair do Brasil pra passar vergonha na Noruega. Teria sido mais barato e menos embaraçoso uma ligação. Fica por aí, Temer. — João Belo Jr (@jbelojr) 23 de junho de 2017

PERDIDO NO ESPAÇO E NO TEMPO: Depois de Chamar Rússia de União Soviética, Temer chama Noruega de Suécia. — Zé Tavares (@zetavaresneto) 23 de junho de 2017

Na rede social, também não deixaram passar o protesto contra o presidente, que reuniu cerca de 40 pessoas. Grupos indígenas e organizações não governamentais europeias alertam que, diante do corte de recursos, a proteção ambiental e dos direitos indígenas deve sofrer. Um internauta escreveu "Até na Noruega", já que também lá se pedia "Fora Temer" na manifestação. Outro comentou "Temer já é odiado até na Noruega".

até na noruega eu to rindo mto — Lagoinha (@g4laco) 23 de junho de 2017

temer já é odiado até na Noruega — uchihazada (@favseunghyun) 23 de junho de 2017

eu tô rindo que recepção que o senhor temer teve lá na Noruega — Ana (@ssweetcarstairs) 23 de junho de 2017

ATÉ A NORUEGA QUER QUE O TEMER CAIA — kiwi (@houistrongay) 23 de junho de 2017

Será que um governante corrupto como o nosso presidente não fica com vergonha em ir na Noruega, um dos Países menos corrupto do mundo? — salvine rocha (@salvinerocha) 23 de junho de 2017

Futuro ex-presidente passa vergonha na Noruega. pic.twitter.com/9Ufbt1MYur — Alex Nelson (@AlexAlezza) 23 de junho de 2017

Depois de tantas críticas, a conta oficial do Palácio do Planalto no Twitter publicou uma foto de Temer em encontro com o monarca norueguês na manhã desta sexta-feira, acompanhada da legenda: "Presidente Michel Temer recebe os cumprimentos do rei Harald V, da Noruega".

Presidente @MichelTemer recebe os cumprimentos do rei Harald V, da Noruega. pic.twitter.com/DqJeDMc40W — Agora No Planalto (@AgoraNoPlanalto) 23 de junho de 2017

Em encontro com Temer, a primeira-ministra não poupou críticas à corrupção no País. “Estamos preocupados com a Lava Jato e é preciso fazer uma limpeza e encontrar uma solução”, disse a chefe-do-governo norueguês, que apontou que o Brasil vive um período “desafiadores” e “turbulência”. Oslo investiga empresas locais que são suspeitas de terem feito pagamentos de propinas para ex-diretores da Petrobras, entre eles Jorge Zelada, da cota do PMDB dentro da estatal brasileira.

O presidente, porém, insistiu em dar um tom de normalidade. "As instituições funcionam com regularidade extraordinária e liberdade extraordinária", disse. "A democracia é algo plantado formalmente pela Constituição e praticada na realidade", insistiu. "Não é sem razão que as medidas tomadas são amparadas pela Constituição, prestigiadas e incentivadas pelo governo", afirmou.

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, insistiu que não ouviu a primeira-ministra falar em Lava Jato e disse que o governo respeita sua opinião. "É o pensamento dela". Imbassahy disse, ainda, que Temer está "sereno" diante de uma eventual denuncia por parte do Ministério Público.