Viagem de Alckmin abre espaço para Afif assumir SP

A ausência temporária de Alckmin, que tem duração prevista de três dias, abriria espaço para que o vice-governador e ministro da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif Domingos (PSD), assumisse temporariamente o comando do Estado. Para isso, ele terá de pedir licença do ministério pelo período em que Alckmin estiver fora.

Questionado sobre se havia algum incômodo em ceder o posto para Afif, que tem cargo no primeiro escalão do governo federal, comandado pelo PT, Alckmin respondeu: "Nenhum incômodo".

As declarações do governador foram dadas durante evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Na ocasião, Alckmin liberou R$ 60 milhões com o programa Crédito Ambiente Paulista (CAP), que prevê ações em prol da conservação e preservação do meio ambiente, além de desenvolvimento sustentável.