Viaduto em Salvador recebe nome de Eduardo Campos

SALVADOR - O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), inaugurou, na manhã desta segunda-feira, 18, o viaduto Governador Eduardo Campos, em Salvador. A homenagem ao ex-governador pernambucano, morto em acidente aéreo na última quarta-feira, 13, em Santos (SP), é a primeira do gênero no País e foi feita após o governador baiano obter a aprovação da família de Campos.

Wagner e Campos foram colegas na equipe ministerial do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois, venceram as eleições para os governos de seus Estados em 2006 e em 2010. Eram interlocutores frequentes até Campos deixar a base aliada da presidente Dilma Rousseff (PT) para articular a própria candidatura à Presidência, pelo PSB, no ano passado.

O viaduto inaugurado integra o Complexo Viário Imbuí-Narandiba, obra orçada em R$ 95 milhões, com previsão de conclusão para setembro, que prevê três viadutos e novas vias de acesso para facilitar a ligação entre os bairros e entre a região do Centro de Convenções, no bairro do Stiep, e o centro da cidade. O viaduto Governador Eduardo Campos, de 380 metros, passa sobre a Avenida Paralela, a mais movimentada de Salvador, e é o segundo do complexo a ser inaugurado.