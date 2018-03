Via Campesina reúne mil mulheres em protestos no PR Aproximadamente mil mulheres fizeram uma manifestação, entre as 6 e 10 horas da manhã, em frente à Usina Central do Paraná, em Porecatu, a 460 quilômetros de Curitiba, no norte do Estado, como uma forma de marcar o Dia Internacional da Mulher. À tarde, em Florestópolis, município vizinho, elas promoveram um ato de solidariedade a cortadores de cana da Cooperativa Agroindustrial Cofercatu, que estavam em greve até a semana passada em razão de atraso nos salários, o que foi normalizado sexta-feira.