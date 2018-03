Vetos reduzem impacto do reajuste a servidor do Senado Os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei que altera o plano de carreira dos servidores do Senado, publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União, devem reduzir o impacto dos aumentos na folha salarial. É o que avalia o presidente da Associação dos Consultores Legislativos (Alesfe), Paulo Chaves. "Houve uma redução no valor imediato da gratificação, que vai se refletir neste ano, mas com impacto maior no futuro", analisou.