Veteranos se enfrentam de novo em Londrina O 2º turno em Londrina, no norte do Paraná, coloca frente a frente dois políticos experientes do Estado, que já se enfrentaram em um 2º turno em 1996. Enquanto o deputado estadual Antônio Belinati (PP), de 63 anos, foi vereador, deputado federal, cinco vezes deputado estadual e já administrou Londrina três vezes, seu concorrente, o deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB), de 58 anos, foi vereador, prefeito de Cambé e cumpre a quinta legislatura.