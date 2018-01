Vetado maior controle do Congresso sobre o Orçamento O presidente Fernando Henrique Cardoso vetou o dispositivo da Lei Orçamentária de 2002 que permitiria ao Congresso Nacional efetuar um controle maior sobre os gastos do governo federal, neste ano de eleições. O artigo vetado exigia que o Executivo prestasse contas aos congressistas com um detalhamento maior do que o presente nos atuais relatórios de gestão fiscal e execução orçamentária, já previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A idéia era fazer com que cada ministério informasse ao Congresso como aplicaria, especificamente e por programas, o montante global dos recursos que serão fixados para 2002 no decreto de programação financeira definitivo. O ministro do Planejamento, Martus Tavares, considera boa a proposta do Congresso, mas sugere que ela seja discutida no "instrumento certo", que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e não na Lei de Orçamento. Segundo o ministro, os outros dispositivos vetados são inconstitucionais porque não tratam de matérias adequadas para a Lei Orçamentária, que apenas fixa despesas e estima receitas. É o caso, por exemplo, de outra exigência do Congresso, que pretendia ser informado pelo Tesouro Nacional, nos próximos 60 dias, de toda a programação de emissão de títulos da dívida pública até dezembro. Para o ministro, além da proposta ser inconstitucional, a administração da dívida pública não tem como prever a programação com tanta antecedência.