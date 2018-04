Vetada ampliação de colégio eleitoral O ministro Marcelo Ribeiro, do TSE, deferiu liminar suspendendo decisão do TRE que considerou aptos a votar na eleição suplementar de Ponto Chique eleitores inscritos até 2 de março deste ano. A eleição será no dia 20 deste mês. Segundo Ribeiro, a lei dispõe que "nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição".