Vestibular da Unicamp tem menor abstenção desde 87 O índice de abstenções do Vestibular 2002 da Unicamp, que começou hoje e segue até quarta-feira, foi de 5,28%, o menor desde 1987, quando a universidade passou aplicar o exame independente de outras instituições. "Batemos o recorde", comemora a coordenadora do vestibular, Maria Bernadete Abaurre, acreditando que o mau tempo tenha sido um aliado. "Com as chuvas, os candidatos se apressaram em chegar mais rapidamente aos locais de provas". No ano passado, as abstenções ficaram em 6,38%. Apenas em Limeira e Piracicaba os índices foram maiores em relação ao ano passado. A expectativa é que, para os próximos dias do vestibular, o índice de abstenção diária não chegue a 1%, como ocorreu no ano passado. Em Campinas não foram registrados casos de retardatário e nem congestionamento do trânsito. Quatro linhas especiais de ônibus coletivos foram colocadas à disposição dos vestibulandos. A universidade também bateu recorde de inscrições: 47.265 candidatos na disputa pelas 2.450 vagas em 52 cursos. Para a segunda fase foram selecionados 12.723 candidatos. O reitor da Unicamp, Hermano Tavares, disse que o remanejamento de R$ 5,5 milhões da Unicamp para a Unesp pode vir a afetar a criação de novos cursos para a formação de professores e números de vagas nos próximos anos. "Há alguma possibilidade de repararmos essa perda e vamos expor essa problemática e seus reflexos ao governador", declarou.