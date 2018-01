Vestibular da Unicamp foi "o esperado", dizem candidatos O comentário geral dos vestibulandos na porta do Instituto Sumaré de Ensino Superior sobre as duas primeiras provas da segunda fase da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) era de que as questões estavam dentro do esperado. Hoje foi o primeiro dia de provas da segunda fase, com perguntas sobre Língua Portuguesa e Biologia. Alguns estudantes até acharam as provas fáceis. "A prova de Biologia foi tranqüila e em Português a parte de interpretação também. Só na parte de Literatura tiveram questões muito específicas, perguntando nome de personagens", afirmou Renato Ferneda de Souza, de 19 anos, que prestou vestibular para Medicina. "No geral, foi uma boa prova, de interpretação, sem nenhuma questão de gramática. Era o esperado", contou ele. "Mas acho que tinha uma ou duas perguntas que estavam difíceis, mesmo para quem leu todos os livros obrigatórios", prosseguiu. Renato considerou que a prova de Biologia poderia ter sido mais difícil, mas ele tem mais facilidade nessa disciplina. "Os assuntos estavam bem distribuídos, tinha atualidades, como uma pergunta sobre o genoma, mas a maior parte foram questões sobre bioquímica", disse ele. Renato acredita que terá mais dificuldade na prova de Química, que será amanhã. "É sempre a mais difícil na Unicamp", contou. Assim como Renato, seu colega Leonardo Isabella, de 18 anos, gastou 3h15 para responder as perguntas. "A prova de Biologia estava razoável, e a de Português estava tranqüilo fazer as questões de interpretação", opinou Leonardo, que é candidato a uma vaga em Engenharia de Produção. Esta foi a terceira vez que ambos prestaram o vestibular na Unicamp. Viviane Fontana, de 19 anos, também gostou da prova de Biologia. "Não achei muito complicada. Em Português, como não li alguns livros, tive dificuldade para responder algumas questões, mas me virei bem", afirmou ela, que quer fazer o curso de Odontologia na Unicamp. "Hoje foi o dia em que eu teria mais facilidade para responder, porque vou bem nas duas matérias", completou ela. O oposto aconteceu com Leonardo de Giacomo, de 20 anos, que está disputando uma vaga para Engenharia Mecânica. "Hoje foram as matérias que eu teria mais dificuldade, mas me virei bem", disse ele. "Algumas eu não respondi porque não li todos os livros, mas havia perguntas em que as respostas apareciam nos textos dados no enunciado", contou. Silene Jucelino de Lima, de 22 anos, saiu da prova depois de quase quatro horas e encontrou sua mãe, a diarista Maria Lúcia Rodrigues Cordeiro, de 50 anos, que ficou esperando a filha do lado de fora da faculdade durante todo o tempo, apesar da chuva. Silene está concorrendo a uma vaga em Ciências Econômicas. "A prova da Unicamp foi bem melhor, mais fácil do que a da Fuvest (que seleciona os aprovados para estudar na Universidade de São Paulo, a USP). Deu tempo de responder tudo", avaliou ela, que também passou para a segunda fase do vestibular da USP. "Os assuntos estavam bem simples, no próprio enunciado da questão você percebia a resposta. O vestibular pega muita gente que não lê direito as questões. Às vezes, até na pergunta seguinte você tem a resposta da anterior", comentou Silene. Ela deixou dois ou três itens que integraram as perguntas de Língua Portuguesa em branco. "Eu não me lembrava dos nomes dos personagens, porque não deu tempo de ler alguns livros e eu estudei o resumo", contou ela, que havia saído de casa, que fica em Perus, às 9h e estava no Instituto Sumaré desde o meio-dia para fazer o vestibular.