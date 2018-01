Vestibular da Cásper Líbero é realizado hoje em SP O vestibular da Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero será realizado hoje, das 13h às 17h, no campus da UniSant´Anna, na rua Voluntários da Pátria, 421 (zona norte). A Faculdade tem cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, e Rádio e TV. O mais concorrido é o de Jornalismo - período noturno - com 17,6 candidatos por vaga. A prova do processo seletivo conta com 50 questões, das quais 20 são de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 10 de Atualidades, cinco de História Geral e do Brasil, outras cinco de Geografia, mais cinco de Inglês e ainda cinco de Matemática. Os vestibulandos também deverão fazer um redação, que corresponde a metade do peso da prova. Se a nota da redação for avaliada abaixo de três, o candidato será desclassificado. Também há a eliminação do aluno no caso de ele obter zero em uma das matérias.