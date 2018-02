Vereadores vetam reajuste de 94% no salário de Kassab

Se o projeto fosse aprovado, o salário do prefeito saltaria de R$ 12.384 para R$ 24.117. Os vencimentos dos secretários passariam de R$ 5.344 para R$ 20.499. O último reajuste para os cargos comissionados de secretários e do prefeito ocorreu em 2002. A proposta rejeitada ontem criaria um parâmetro permanente com o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 26.723.

Pela nova regra, Kassab poderia receber até 90,25% desse valor. Ontem pela manhã, porém, o prefeito já havia declarado que apoiava o projeto, como forma de atrair mais pessoas qualificadas para o governo, mas que abriria mão do seu reajuste.

Na primeira votação da Câmara em 30 dias, a proposta de um aumento salarial para secretários levada ao plenário causou constrangimento até em vereadores governistas. Na bancada do PSDB, a maior da Casa, com 13 parlamentares, houve voto contrário - de saída para Brasília, a vereadora e deputada federal eleita Mara Gabrilli (PSDB) rejeitou a proposta. Da base governista, Cláudio Fonseca (PPS) declarou voto contrário.

O líder de governo, o tucano José Police Neto, defendeu a fixação de uma remuneração nova para os secretários, como forma de acabar com os jetons pagos pelas comissões das empresas. Mas o líder deixou claro que foi uma decisão da própria Mesa Diretora, presidida por Antonio Carlos Rodrigues (PR), primeiro suplente de Marta no Senado, colocar o aumento em votação. "Eu fiz a defesa, mas colocar no plenário foi decisão da Mesa", declarou. Já José Américo, líder do PT, considerou abusiva a proposta. Ficou claro que o prefeito passará a enfrentar mais dificuldades no Legislativo, por conta da aliança entre PT e centrão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.