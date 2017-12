Vereadores têm de devolver dinheiro aos cofres do PR Os vereadores do município de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná, terão de devolver dinheiro que receberam indevidamente, informou o site do Superior Tribunal de Justiça do Distrito Federal (STJ-DF). Eles não conseguiram anular a decisão judicial que os obriga a restituir o numerário aos cofres públicos. Em 1990, os parlamentares aumentaram os próprios salários, mas, em 1993, foram processados em ação popular. Os vereadores pretendiam que o STJ estendesse a eles a sentença que declarou a ação prescrita para o prefeito e o vice-prefeito da região. A ação popular foi inicialmente proposta apenas contra os vereadores da cidade. Três anos após o julgamento, os processados pediram a inclusão do prefeito e vice-prefeito na demanda. O Tribunal de Justiça do Paraná, no entanto, considerou que o Estado havia perdido o prazo para processar tais políticos.