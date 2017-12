Vereadores querem aprovar lei para receberem 14.° salário A promotora do Ministério Público Estadual Jussara Pordeus solicitou nesta quarta-feira uma atuação conjunta de todos os promotores para analisar o projeto de lei da Câmara Municipal de Manaus que pretende instituir três salários em dezembro para os vereadores de Manaus: o do mês, o 13.º e um 14.º. A promotora quer impedir que o projeto seja aprovado em segundo turno, na próxima semana. Na terça, o vereador José Ricardo (PT) entrou com uma representação na Câmara pedindo a suspensão do projeto alegando sua inconstitucionalidade.