Vereadores petistas fazem ´balanço crítico´ da gestão Fogaça Acompanhados de um equipamento de som e exposição de fotos, vereadores da bancada do PT na Câmara de Porto Alegre e dirigentes do partido distribuíram nesta terça-feira um informativo para fazer, conforme eles, um "balanço crítico" dos dois anos de administração do prefeito José Fogaça na capital gaúcha. A eleição de Fogaça (filiado ao PPS, que se fundiu com outros dois para formar o MD) encerrou uma seqüência de quatro governos petistas na cidade. O coordenador da bancada municipal do PT, Assis Brasil Olegário Filho, afirmou que houve retrocesso na prestação de serviços à população, citando a saúde, limpeza urbana e o Orçamento Participativo (OP). No informativo, o PT critica o "esvaziamento" do OP, forma de consulta popular sobre prioridades de investimento que era uma das bandeiras administrativas do PT, e afirma que a prefeitura fechou postos de saúde, entre outros pontos. A distribuição do material foi feita entre 12h e 13h30 no Largo Glênio Peres, no Centro da cidade. A bancada também lançou uma página na internet.