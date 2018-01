Vereadores paulistas querem poder de polícia às guardas municipais Diante do impacto do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), e a onda de medo provocada entre políticos, especialmente prefeitos e vereadores, a União de Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) pretende liderar um movimento para que o Congresso aprove uma emenda constitucional que dá poder de polícia às guardas municipais. Hoje, as guardas são responsáveis pela proteção ao patrimônio público, não têm treinamento militar e tampouco possuem porte de arma. "Há uma emenda do senador Romeu Tuma (PFL-SP) que trata do assunto e está parada no Senado desde novembro", afirmou o presidente da Uvesp, Sebastião Misiara. Ele disse ter acionado as associações de vereadores de Goiás e Minas Gerais para que solicitem dos senadores Iris Rezende (PMDB-GO) e Arlindo Porto (PTB-MG), relatores do projeto, que apressem a tramitação da emenda. "Estamos temendo a interiorização do crime, o que já está acontecendo. Os municípios estão despreparados para enfrentar essa onda", disse o presidente da Uvesp. Apesar de não ter números consolidados, ele sustenta que a violência contra políticos tem crescido já há algum tempo. "A partir do assassinato do prefeito de Campinas, o Toninho do PT, em 10 de setembro, instalou-se o medo. Vários prefeitos têm pedido orientações às polícias civil e militar e, quem pode, aumentou sua segurança pessoal. promessa do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de fornecer segurança para os prefeitos aliviou um pouco o problema, mas é fundamental dar poder de polícia às guardas municipais," disse. Segundo Misiara, o projeto de emenda tem apoio do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas enfrenta pressão da Polícia Militar. O presidente da Uvesp sugere que parte do recurso que os municípios arrecadam com multas de trânsito seja utilizado para comprar equipamento e treinar os guardas municipais para atuarem como policiais.