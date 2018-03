Vereadores do Rio devem usar carro de R$ 65 mil Pela primeira vez em mais de 20 anos, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro terá uma frota própria de veículos para os vereadores cariocas. E a direção da Casa já tem um modelo em mente para os carros oficiais: a mais recente geração do Volkswagen Jetta. Os parlamentares escolheram a versão mais simples, Confortline, com preço de mercado a partir de R$ 65 mil, mas as 51 unidades - uma para cada vereador - devem ser compradas à vista, com desconto.