Vereadores do PSDB defendem aliança com DEM A bancada de vereadores do PSDB de São Paulo cobrou ontem do Diretório Municipal do partido uma posição sobre a aliança com o DEM na eleição à Prefeitura de São Paulo. A reivindicação consta em uma carta protocolada à tarde e dirigida ao presidente do PSDB paulistano, José Henrique Reis Lobo. Eles defendem a manutenção da aliança entre DEM e PSDB na eleição paulistana, fazendo coro ao discurso do grupo do governador José Serra (PSDB), que trabalha pela candidatura do prefeito Gilberto Kassab (DEM) em detrimento da do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB). Os parlamentares justificaram o apelo dizendo que estão preocupados com uma ruptura da parceria política. O objetivo, entretanto, dessa movimentação é não se indispor nem com Kassab nem com Alckmin, já que o desfecho da disputa ainda é incerto. Lobo, que havia se comprometido a receber pessoalmente a carta, não apareceu. Segundo Natalini, o presidente municipal do PSDB informou que estava em um outro evento e que, devido a um atraso, não poderia comparecer. A carta protocolada pelos vereadores não foi divulgada à imprensa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo