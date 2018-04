Vereadores de SP terão de divulgar nota fiscal de gastos

O presidente da Mesa Diretora, Antonio Carlos Rodrigues (PR), disse que a publicação das notas vai incluir o CNPJ (a identificação da pessoa jurídica) e o nome do fornecedor. Os gastos serão auditados pela própria Mesa Diretora. ?É o primeiro Parlamento do Brasil que vai fazer a publicação de todos os gastos?, afirmou o vereador. A publicação, porém, não será retroativa aos gastos ocultos já somados de R$ 3,2 milhões - revelados pelo Estado no dia 13. Apenas 2 dos 55 parlamentares da Casa publicam as notas: Antonio Donato (PT) e Floriano Pesaro (PSDB).

Hoje, a verba indenizatória que não é utilizada em um mês fica acumulada e pode ser gasta depois. Em janeiro, no recesso, o Legislativo paulistano consumiu R$ 299 mil com verba de gabinete. Desde janeiro de 2008, os 39 vereadores paulistanos reeleitos gastaram R$ 5.852.129,14 em verbas de gabinete. Desse montante, R$ 3.719.237,47 foram apresentados em itens definidos como ?Consultoria/Divulgação?. Outros R$ 945.458,95 foram aplicados em gastos ?Diversos? e mais R$ 1.187.432,71 na rubrica ?Transportes/Estadias?. O eleitor, porém, não consegue saber quais empresas receberam os pagamentos de cinco dos sete itens usados para discriminar a verba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.