Vereadores de SP têm gastos ocultos de R$ 3,2 mi

Em 17 meses, os 39 vereadores paulistanos reeleitos gastaram R$ 5.852.129,14 em verbas de gabinete. Desse montante, R$ 3.719.237,47 foram apresentados em itens definidos como ?Consultoria/Divulgação?. Outros R$ 945.458,95 foram aplicados em gastos ?Diversos? e mais R$ 1.187.432,71 na rubrica ?Transportes/Estadias?. O eleitor, porém, não consegue saber quais empresas receberam os pagamentos de cinco dos sete itens usados para discriminar a verba indenizatória. Na terça-feira, um colégio de líderes do Legislativo vai decidir se haverá paridade com o Congresso, que decidiu tornar públicos, em abril, os fornecedores dos gabinetes.

Só no ano passado, foram R$ 2,8 milhões em despesas com material impresso, contratação de pessoa jurídica, material de escritório, gráfica e combustível. Os parlamentares paulistanos também gastaram com editoração e manutenção de site, mas os fornecedores nesses casos também são desconhecidos. Mas, do total de mais de R$ 5,8 milhões em verbas de gabinete, só nos casos dos gastos com os Correios, o maior de todos (R$ 1,77 milhão), e com a locação de veículos oficiais (R$ 873,8 mil), os prestadores são conhecidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.