Vereadores de Manaus aprovam aumento em próprio salário Os vereadores de Manaus aprovaram nesta quinta-feira, 1º, alguns benefícios que aumentam em R$ 3,4 mil o valor de seus salários. Além do atual vencimento de R$ 9,7 mil, eles devem passar a receber mais R$ 1 mil para despesas com refeições, além de R$ 2,4 mil em jetons. Os vereadores terão também direito a mais R$ 3 mil mensais para financiar bolsas de estudos para seus funcionários. As despesas da Câmara Municipal de Manaus devem aumentar em mais de R$ 2 milhões por ano. Em 2006, os gastos da Casa totalizaram R$ 7,2 milhões. O presidente da Câmara, vereador Leonel Feitoza (PSDB-AM), defendeu o pacote de benefícios, aprovado por unanimidade, e afirmou que os gastos serão fiscalizados, pois as verbas serão descontadas a partir de um cartão magnético.