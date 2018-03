Vereadores de Macaé querem cassar colega tuiteiro O Twitter fere o decoro parlamentar. Isto foi o que decidiram os vereadores da cidade de Macaé, no norte fluminense, no dia 26. Como punição por transmitir no microblog uma votação sobre a paridade para a comissão de estudo do plano de cargos e salários dos professores municipais, cuja composição atual é de três votos do governo e dois dos representantes dos educadores, o vereador Danilo Funke (PT) foi denunciado à Comissão de Ética, Moral, Bons Costumes e Decoro Parlamentar, que acatou pedido de abertura de inquérito para cassação do parlamentar.