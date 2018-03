Vereadores de Duque de Caxias presos são transferidos

A transferência dos quatro presos contou com a colaboração do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Antes, o vereador Jonas Gonçalves da Silva e o soldado da Polícia Militar (PM) Angelo Sávio Lima de Castro estavam no Batalhão Especial Prisional (BEP) da PM. Já o vereador Sebastião Ferreira da Silva e o ex-policial Eder Fábio Gonçalves da Silva estavam presos no Complexo Penitenciário de Gericinó. A decisão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) prevê a permanência deles em Campo Grande pelo prazo inicial de 360 dias.

De acordo com a investigação que deflagrou, em 21 de dezembro, a operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ (Gaeco), a milícia "Família É Nós" era a mais bem estruturada de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o MP-RJ, mesmo presos e respondendo à ação penal pelo crime de quadrilha armada, os líderes do grupo continuaram agindo para cooptar, coagir e matar autoridades e testemunhas que prestaram declarações contra eles.