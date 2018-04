Vereadores de Campinas-SP terão reajuste de 126% As fotos dos vereadores de Campinas (SP) com sorriso aberto após aprovarem aumento de 126% em seus salários e muitas críticas à postura dos políticos campineiros estamparam as páginas das redes sociais hoje. Dos 33 vereadores, 28 votaram a favor do reajuste. Dos R$ 6.636,24 pagos pelos vencimentos atualmente os salários passarão para R$ 15.031,76 na próxima legislatura, de 2013 a 2016.