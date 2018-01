Vereadores de BH têm 13.º suspenso O Tribunal de Justiça concedeu liminar determinando a suspensão imediata do pagamento de 13.º salário aos 41 vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A medida foi pedida pelo procurador-geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior. O procurador alega que o 13.º não pode ser pago a agentes políticos que exercem mandato eletivo, por não haver vínculo permanente e efetivo deles com o poder público.