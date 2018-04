Vereadores de BH aumentam o próprio salário em 61%

O projeto tramitou em tempo recorde de apenas cinco dias e atropelou outros textos na pauta porque os parlamentares queriam evitar o desgaste de aprovar o aumento de salário em 2012, quando boa parte deles deve disputar novamente as eleições.

O novo salário corresponde ao teto constitucional de 75% do vencimento de um deputado estadual. No fim de 2010, os deputados estaduais também aumentaram os próprios salários de R$ 12.384,17 para R$ 20.042,35. O texto aprovado hoje na Câmara também prevê reajuste anual com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), desde que o valor não ultrapasse o limite constitucional.

Além disso, o projeto, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara - composta pelos vereadores Léo Burguês (PSDB); Alexandre Gomes (PSB); Moamed Rachid (PDT); Cabo Júlio (PMDB); Ronaldo Gontijo (PPS) e Pricila Teixeira (PTB) -, mantém a chamada verba de paletó, que é equivalente ao salário e é paga em janeiro e dezembro de cada ano, além de mais um salário no fim do ano.

A reportagem tentou falar com o presidente da Casa, vereador Léo Burguês (PSDB), mas ele não atendeu o telefone. Na justificativa do projeto, os integrantes da Mesa alegaram que a pressa na tramitação da proposta é para "evitar qualquer problema quanto ao cumprimento do princípio temporal pertinente, que aconselha a votação de tal lei antes do início do processo eleitoral, em prol do princípio da impessoalidade".