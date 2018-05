Vereadores de Araçoiaba da Serra afastam presidente A Câmara de Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba, afastou do cargo a presidente da Casa, Aldemir Lopes Franklin (PTB), em sessão encerrada na madrugada de hoje. Ela é acusada de prevaricação, por não ter colocado em votação parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que julgou irregulares as contas do prefeito João Franklin Pinto (PTB), marido da presidente deposta.