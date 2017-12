Vereadores cassam mandato de prefeita de Bocaiuva do Sul A Câmara de Vereadores de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba, cassou nesta quarta-feira, por 6 votos a 3, o mandato da prefeita Lindiara Santana Berti (PDT), sob acusações de irregularidades. Ela foi acusada por gastos irregulares, fraudes em licitação e despesas não justificadas. Apesar das férias coletivas, o vice-prefeito Ademir Costacurta (PFL) passou a responder pelo município. O assessor e marido da prefeita, ex-prefeito Élcio Berti, informou que Lindiara vai recorrer à Justiça Comum. Os vereadores que votaram favoravelmente à cassação reclamaram ainda que a prefeita impedia a Câmara de investigar as contas de sua administração. Lindiara participou da sessão que teve a presença de cerca de 50 pessoas, mas deixou o local logo depois da votação. "São acusações criadas por eles (vereadores)", afirmou Élcio Berti. "Estou convicto de que em breve a doutora Lindiara vai estar de volta."