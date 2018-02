Vereadores cassados entram com recurso na Justiça Dez dos 13 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo que foram cassados e tornados inelegíveis por três anos entraram hoje com recurso suspensivo na Justiça Eleitoral. O prazo terminaria às 18 horas desta quinta-feira. A previsão é de que os recursos sejam analisados até amanhã pelo juiz eleitoral Aloisio Sérgio Rezende Silveira, que deve suspender a cassação de todos os parlamentares, como fez na terça-feira com os vereadores Abou Anni (PV), Adilson Amadeu (PTB) e Wadih Mutran (PP). O efeito suspensivo concedido pelo juiz é válido até o julgamento do processo pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).