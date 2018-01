Vereadores brigam durante sessão em Campo Largo-PR A sessão da Câmara Municipal de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba (PR), terminou em pancadaria na noite de ontem, depois que o vereador Nelson de Souza (PMDB) teria supostamente dado uma cabeçada no rosto do colega Wilson Andrade (PSB). Outros vereadores e assessores foram tentar conter os dois e houve vários empurrões no plenário. A Comissão de Ética da Câmara instaurou um procedimento para analisar o ocorrido.