Vereadores aprovam aumento de 80% Na primeira sessão de 2008, a Câmara de Dois Irmãos, a 60 quilômetros de Porto Alegre, aprovou reajuste de 80% para os salários de prefeito, vice e vereadores. O autor do projeto, Elony Nyland (PP), argumentou que não havia aumento havia 16 anos e frisou que a data da sessão respeitou o regimento interno, que prevê o início dos trabalhos do ano na primeira segunda-feira de fevereiro. Destacou que o aumento não vale para quem está no mandato, pois só entrará em vigor em janeiro de 2009. O vereadores passarão a ganhar R$ 1.608,57 e o prefeito, R$ 9.215,92. O município tem 25 mil habitantes.