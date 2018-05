Vereadora Heloísa Helena recebe alta médica em Maceió

A ex-senadora e atual vereadora de Maceió, Heloísa Helena (PSOL), recebeu alta médica do Hospital Geral do Estado (HGE), na capital alagoana, no começo da tarde desta quinta-feira, 1. A vereadora foi avaliada pela equipe de neurologia do HGE após exames de sangue e tomografia computadorizada na manhã desta quinta-feira. A equipe médica não constatou nada que poderia prejudicar a saúde da paciente, de acordo com o boletim médico.

Heloísa Helena deu entrada no hospital na terça-feira, 30, na área Vermelha da unidade hospitalar após mal estar, seguido de tontura. Foi submetida a exames de sangue, eletrocardiograma e tomografia. A equipe médica do HGE transferiu a paciente para a Unidade de Dor Torácica (UDT), responsável pelo atendimento de pacientes com problemas no coração, por acreditar ser importante para a saúde da vereadora um período de observação médica.