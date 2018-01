Vereadora em SP terá que devolver verbas indenizatórias

Pela Lei 1.899/01, cada vereador deveria receber por sessão extraordinária, realizada durante período de recesso legislativo, o pagamento correspondente a 1/4 do subsídio que costuma receber. Em 2007, data da última atualização, a quantia a ser devolvida correspondia a R$ 6.163,10.

A referida lei foi considerada inconstitucional, o que impõe a condenação, expressou em voto do relator do recurso, José Antonio de Paula Santos Neto. "Sob todos os ângulos de enfoque, verifica-se que deve prevalecer o acertado posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, que identificou a necessidade de restituição ao erário dos valores em tela", disse.