Vereadora Carminha Jerominho, do Rio, perde mandato A Justiça Eleitoral cassou o mandato da vereadora Carminha Jerominho (PTdoB), por arrecadação ilegal de recursos. Ela é filha do ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho, e sobrinha do ex-deputado Natalino Guimarães, ambos condenados a 10 anos de prisão por chefiarem milícias na zona oeste. A decisão foi do juiz da 228.ª Zona Eleitoral, Eduardo Perez Oberg, que determinou ainda o cumprimento imediato da sentença - neste caso, o recurso não suspende os efeitos da decisão. A assessoria da vereadora informou que ela vai recorrer. Carminha foi eleita mesmo estando presa no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná.