Vereador que ofendeu deputada tem cassação suspensa Uma liminar da Justiça suspendeu hoje a cassação do mandato do vereador Guilherme Gazzola (PPS), de Itu, acusado de ofender, pela internet, a honra da deputada estadual Rita Passos (PV), mulher do prefeito da cidade, Herculano Passos Júnior (PV).