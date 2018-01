Vereador que ameaçou sair do PSDB decide ficar

"Eles tomaram uma decisão legítima para aquele momento", afirmou. Em conversa com jornalistas hoje, na Câmara Municipal de São Paulo, o parlamentar ressaltou que ouviu as bases do partido que pediram sua permanência na legenda. "Eu vou me manter no partido pela minha base e por quem me elegeu", disse, negando que o PSDB esteja em crise. "Não acho que é uma crise. Cada um tem o direito de ir para o partido que quiser", completou, ponderando que a legenda precisa ser reestruturada.

Para evitar um maior desmonte da bancada do PSDB, o próprio governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, entrou em campo para reverter a saída dos parlamentares. O vereador admitiu que recebeu ligações de membros do Palácio dos Bandeirantes para seguir na legenda. O parlamentar foi evasivo quando perguntado sobre a possibilidade de outros vereadores retornarem ao PSDB. "Cabe a eles, cada um sabe o que quer".

Com sua permanência no PSDB, Quintas deve assumir a secretaria geral da executiva municipal do PSDB paulistano. No anúncio, o vereador estava acompanhado do líder do PSDB na Câmara Municipal, Floriano Pesaro.