Vereador propõe dar título de cidadão paulistano a Lula O vereador Alfredo Alves Cavalcante (PT), o Alfredinho, deu entrada hoje na Câmara Municipal de São Paulo com um projeto de decreto legislativo concedendo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o título de cidadão paulistano. O autor justifica a entrega da honraria com a atuação do ex-presidente nos seus oito anos de mandato. "Ele não só fez por São Paulo como fez pelo Brasil", disse o petista, que citou iniciativas como o Programa Bolsa Família e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). "A juventude paulistana foi a que mais ocupou as universidades através do ProUni (Programa Universidade para Todos)", afirmou, referindo-se ao programa que concede bolsas de estudos em universidades particulares.