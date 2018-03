Vereador preso no Rio não poderá voltar à Câmara A desembargadora da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Gizelda Leitão, negou ontem o pedido de "exercício de direitos políticos" do vereador Luiz André Ferreira da Silva, o Deco, preso desde abril por suspeita de chefiar uma milícia na região de Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense. A defesa do parlamentar pedia autorização para que ele comparecesse à Câmara Municipal para exercer o cargo.