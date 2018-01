Vereador presidirá Câmara de São Paulo pela 4ª vez O vereador Antonio Carlos Rodrigues (PR) foi reeleito hoje presidente da Câmara Municipal de São Paulo com 53 de 55 votos. Será o quarto mandato do parlamentar na presidência, fato inédito na Casa. A Câmara paulistana é o maior Legislativo municipal do País. Seu orçamento deve girar em torno de R$ 400 milhões em 2010.